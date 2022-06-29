Премьер Израиля не будет участвовать в предстоящих парламентских выборах

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет не примет участия в предстоящих досрочных парламентских выборах. Об этом сообщила в среду газета The Jerusalem Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, в ближайшие часы премьер должен сделать официальное заявление для прессы. Между тем в среду же парламент Израиля должен принять в окончательном чтении законопроект о самороспуске, отмечает издание.

Как в свою очередь сообщает газета "Таймс оф Исраэл" со ссылкой на представителя премьера, Беннет уже уведомил членов своей партии "Ямина", что не примет участия в предстоящих выборах.