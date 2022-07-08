Министр обороны Израиля встретился с президентом Палестины перед визитом Байдена

Президент Палестины Махмуд Аббас и министр обороны Израиля Бени Ганц встретились в четверг в Рамалле в преддверии визита в Палестину президента США Джо Байдена в рамках ближневосточного турне. Об этом сообщает The Washington Post, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, на встрече обсуждалась «координация действий в области безопасности».

В заявлении Израиля говорится, что «встреча прошла в позитивном ключе». Обе стороны договорились «продолжать координацию в области безопасности и избегать действий, которые могут вызвать нестабильность».

Ганц пожелал Аббасу и палестинскому народу счастливого Ид аль-Адха, мусульманского праздника, который начинается в эти выходные.

Аббас «подчеркнул важность создания политического горизонта, соблюдения подписанных соглашений и прекращения действий и мер, которые ведут к ухудшению ситуации», отмечается в заявлении.

Аббас также подчеркнул важность «спокойной атмосферы перед визитом президента Байдена, который мы приветствуем».