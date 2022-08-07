Премьер Израиля заявил о достижении целей операции в секторе Газа

Операция "Рассвет", которую в пятницу начала в секторе Газа Армия обороны Израиля против террористической группировки "Исламский джихад", достигла своих целей, смысла продолжать ее нет. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр еврейского государства Яир Лапид на встрече с главами южных муниципалитетов страны, передает 13-й канал израильского телевидения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Цели были достигнуты, нет смысла продолжать операцию", - приводит канал слова премьера.

В воскресенье канцелярия Лапида сообщала, что премьер вместе с главой Минобороны Бени Ганцем посетил командный пункт Армии обороны Израиля на юге страны, где пообщался с военнослужащими. Затем Лапид вместе с министром экономики и промышленности Орной Барбивай направился в город Сдерот, расположенный недалеко от границы с сектором Газа, добавили в канцелярии. Там они пообщались с руководителями местной администрации.

В пятницу армейская пресс-служба сообщила, что военные начали поражать цели террористической группировки "Исламский джихад" в секторе Газа в рамках операции "Рассвет". За три дня радикалы выпустили по Израилю сотни ракет, а израильские военные нанесли удары по десяткам целей радикалов в палестинском анклаве.

Лапид в воскресенье утром подчеркивал, что израильская армия будет действовать "столько, сколько потребуется, чтобы ликвидировать угрозу", исходящую от "Исламского джихада".