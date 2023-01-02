Новый глава МИД Израиля надеется на дальнейшую нормализацию отношений с арабскими странами

Новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что планирует в марте посетить Марокко для участия во встрече глав МИД стран - участниц "Авраамовых соглашений" (Бахрейн, Израиль, Марокко, ОАЭ, Судан), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Выступая в понедельник на церемонии вступления в должность, он выразил надежду на то, что в дальнейшем круг участников этих договоренностей, предполагающих нормализацию отношений Израиля с арабскими странами, будет только расширяться.

"Авраамовы соглашения резко изменили облик Ближнего Востока. Только в прошлом году объемы торговли между Израилем и странами - участницами соглашений перешагнули рубеж в 10 млрд шекелей ($2,8 млрд - прим. ТАСС). Помимо экономического вклада, соглашения внесли очень значительный вклад в обеспечение безопасности стран-участниц, а также в укрепление региональной стабильности", - сказал Коэн, стенограмму выступления которого распространила пресс-служба МИД Израиля.

Он отметил, что сейчас на министерском уровне ведется подготовка к проведению встречи глав МИД стран - участниц "Авраамовых соглашений" в Марокко. "На следующей неделе в Абу-Даби запланирована рабочая встреча директоров министерств иностранных дел в рамках подготовки следующей встречи глав МИД, запланированной в Марокко в марте этого года", - сообщил глава израильского внешнеполитического ведомства.

При этом Коэн выразил надежду на дальнейшую нормализацию отношений Израиля с арабскими соседями. "В свете огромного вклада "Авраамовых соглашений" в благосостояние стран, которые приняли в них участие, расширение этих соглашений, присоединение новых стран - это вопрос не "если", а "когда", - заключил он.