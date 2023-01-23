Минобороны Финляндии в ближайшее время примет решение о закупке ПВО у Израиля

Министерство обороны Финляндии в ближайшие недели примет решение об усилении системы ПВО страны и закупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) у Израиля. Об этом в воскресенье сообщила газета Helsingin Sanomat, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, ведомство выберет одного из двух израильских поставщиков вооружений - Israel Aerospace Industries и Rafael Advanced Defense Systems. Предложение от первой компании включает систему Barak MX, от второй - систему "Праща Давида". Изначально Финляндия получила предложения от пяти производителей из Израиля, Германии, Норвегии и Великобритании.

Минобороны предоставляет ограниченную информацию о будущей сделке. "На данном этапе размер сделки не может быть раскрыт", - заявил эксперт ведомства Франс Пелтонен. Сделка, возможно, дорого обойдется Хельсинки, поскольку цены на ЗРК высокие, уточняет издание.