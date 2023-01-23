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Минобороны Финляндии в ближайшее время примет решение о закупке ПВО у Израиля

Израиль Материалы 23 января 2023 08:14 (UTC +04:00)
Минобороны Финляндии в ближайшее время примет решение о закупке ПВО у Израиля

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Министерство обороны Финляндии в ближайшие недели примет решение об усилении системы ПВО страны и закупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) у Израиля. Об этом в воскресенье сообщила газета Helsingin Sanomat, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, ведомство выберет одного из двух израильских поставщиков вооружений - Israel Aerospace Industries и Rafael Advanced Defense Systems. Предложение от первой компании включает систему Barak MX, от второй - систему "Праща Давида". Изначально Финляндия получила предложения от пяти производителей из Израиля, Германии, Норвегии и Великобритании.

Минобороны предоставляет ограниченную информацию о будущей сделке. "На данном этапе размер сделки не может быть раскрыт", - заявил эксперт ведомства Франс Пелтонен. Сделка, возможно, дорого обойдется Хельсинки, поскольку цены на ЗРК высокие, уточняет издание.

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