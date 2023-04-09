Армия Израиля зафиксировала запуск трех ракет со стороны Сирии

Армия Израиля зафиксировала в субботу вечером запуск трех ракет с территории Сирии, одна из них перелетела на израильскую территорию и упала в незаселенной местности на Голанских высотах. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Три ракеты были запущены из Сирии на израильскую территорию, одна из ракет перелетела на израильскую территорию и упала в открытой местности в южной части Голанских высот", - говорится в сообщении.

Силы ПВО для перехвата этих ракет задействованы не были, добавили военные.