Нетаньяху и Байден в ходе телефонного разговора обсудили нападение на Израиль

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден в субботу провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе правительства Израиля, передает Trend.

Согласно информации, во время телефонного разговора лидеры двух стран обсудили массированный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа.

Отмечается, что Джо Байден в беседе с Нетаньяху подчеркнул, США на стороне Израиля и полностью поддерживают право Израиля на самооборону. Сообщается, что Нетаньяху поблагодарил президента США Байдена за его поддержку и заявил, что для победы Израиля необходима сильная и устойчивая кампания

"Премьер-министр Нетаньяху поблагодарил президента США Байдена за его безоговорочную поддержку и заявил, что мощная и продолжительная кампания в секторе Газа, в которой Израиль победит, необходима.