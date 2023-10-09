Израильская армия начала освобождать от террористов приграничную с сектором Газа территорию

БАКУ/Trend – 35-я воздушно-десантная бригада Израиля «Цанханим» очищает от террористов жилые районы вблизи границы с сектором Газа, в том числе город Сдерот.

Как передает в понедельник Trend, информацию об этом распространила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Сообщается, что в операции также принимают непосредственное участие командир бригады полковник Ами Битон, его заместитель подполковник Гиди Элиастам и командир 890-го парашютного батальона "Эфэ" подполковник Дор Меншауф.

Согласно информации, к освобождению приграничных территорий от террористов были привлечены бойцы 98-й резервной воздушно-десантной дивизии "А-Эш".

Отметим, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС несет кодовое называние «Железные мечи».