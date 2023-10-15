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Нетаньяху пригласил Байдена посетить Израиль

Израиль Материалы 15 октября 2023 23:36 (UTC +04:00)
Нетаньяху пригласил Байдена посетить Израиль

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил президента США Джо Байдену совершить визит в Израиль, сообщил помощник Нетаньяху, передает Trend.

Сообщается, что пресс-служба Нетаньяху и Белый дом изучают детали и положительно рассматривают приглашение.

Однако подтверждения из Вашингтона по этому поводу пока не поступало.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.

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