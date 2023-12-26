Военная операция в секторе Газа закончится не скоро - премьер-министр Израиля

БАКУ /Trend/ - Для завершения операции, проводимой Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, потребуется много времени.

Как передает Trend, об этом сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Кнессете с членами фракции "Ликуд".

Он сообщил, что также посетил расположение резервной бригады израильской армии в секторе Газа.

"Все просили меня только об одном: мы не должны останавливаться и бороться до конца", - сказал премьер-министр.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.