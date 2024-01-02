Израиль продолжает усилия по освобождению заложников из сектор Газа - Нетаньяху

БАКУ /Trend/ - Израиль продолжает работу по освобождению заложников, удерживаемых палестинской группировкой ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Trend, об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Усилия продолжаются, контакты поддерживаются и не были прерваны. Хотя ранее был предъявлен ультиматум со стороны ХАМАС, в настоящее время ситуация немного смягчилась", - отметил премьер-министр

Он также подчеркнул, что в настоящий момент проводятся активные контакты по данному вопросу.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.