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В Израиле сняли запрет на занятия в системе образования

Израиль Материалы 15 апреля 2024 03:52 (UTC +04:00)
В Израиле сняли запрет на занятия в системе образования

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Власти Израиля сняли запрет на занятия в системе образования и ограничение на количество участников собраний, введенных с вечера 13 апреля.

Как передает Trend, об этом сообщает пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ).

"По результатам оценки ситуации установлено, что с 00:00 израильского времени той же ночью в инструкции тыла были внесены изменения. В рамках изменений было решено возобновить образовательную деятельность. Кроме того, снято ограничение на количество участников собраний", - отмечается в сообщении.

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