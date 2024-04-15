В Израиле сняли запрет на занятия в системе образования

БАКУ /Trend/ - Власти Израиля сняли запрет на занятия в системе образования и ограничение на количество участников собраний, введенных с вечера 13 апреля.

Как передает Trend, об этом сообщает пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ).

"По результатам оценки ситуации установлено, что с 00:00 израильского времени той же ночью в инструкции тыла были внесены изменения. В рамках изменений было решено возобновить образовательную деятельность. Кроме того, снято ограничение на количество участников собраний", - отмечается в сообщении.