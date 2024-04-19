Израиль нанес удар по объекту в Иране

БАКУ /Trend/ - Израиль нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана.

Как передает Trend, об этом сообщают американские СМИ.

При этом он не подтвердил, были ли объекты в Сирии и Ираке также целями ударов.

Отметим, что 14 апреля Иран провел операцию против Израиля, в ходе которой выпустил по Израилю десятки беспилотников и ракет.

Напомним, что 1 апреля в результате авиаудара Израиля по району Меззе в Дамаске погибли 13 человек, в том числе командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Сирии и Ливане генерал Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хаджи Рахими. С тех пор напряженность между Ираном и Израилем возросла.