Израиль и ХАМАС близки к соглашению о прекращении огня

БАКУ /Trend/ - Израиль и палестинское движение ХАМАС близки к достижению прекращения огня в секторе Газа, сообщают американские СМИ со ссылкой на израильский источник, передает Trend.

Согласно информации, Израиль и ХАМАС находятся на грани заключения рамочного соглашения. По словам источника, Израиль полагает, что последний ответ ХАМАС позволит сторонам начать детальные переговоры для достижения соглашения.

Ранее офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху и разведывательная служба Моссада распространили совместное заявление, в котором говорится, что израильская сторона получила ответ от представителей ХАМАС относительно соглашения о заложниках.