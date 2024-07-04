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Израиль и ХАМАС близки к соглашению о прекращении огня

Израиль Материалы 4 июля 2024 07:15 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Израиль и палестинское движение ХАМАС близки к достижению прекращения огня в секторе Газа, сообщают американские СМИ со ссылкой на израильский источник, передает Trend.

Согласно информации, Израиль и ХАМАС находятся на грани заключения рамочного соглашения. По словам источника, Израиль полагает, что последний ответ ХАМАС позволит сторонам начать детальные переговоры для достижения соглашения.

Ранее офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху и разведывательная служба Моссада распространили совместное заявление, в котором говорится, что израильская сторона получила ответ от представителей ХАМАС относительно соглашения о заложниках.

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