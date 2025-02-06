Израиль выходит из Совета ООН по правам человека

БАКУ /Trend/ - Власти Израиля приняли решение о выходе страны из Совета ООН по правам человека.

Как передает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

İsrail hakimiyyəti ölkəni BMT-nin İnsan Haqları Şurasından çıxarmaq qərarına gəlib.

"Совет ООН по правам человека традиционно защищает нарушителей прав человека, позволяя им избегать пристального внимания", - сказал министр.

По словам Саара, Совет ООН по правам человека сосредоточен на нападениях на Израиль и распространении антисемитизма.