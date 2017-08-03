Два альбома Linkin Park вошли в десятку самых продаваемых в США

3 августа 2017 02:00 (UTC+04:00)

Первый и последний на сегодняшний момент альбомы американской альтернативной рок-группы Linkin Park попали в десятку самых продаваемых пластинок за прошедшую неделю по версии журнала Billboard после гибели ее фронтмена Честера Беннингтона, передает РИА Новости.

Седьмая по счету студийная пластинка коллектива — One More Light (2017) – улучшила свои позиции в списке самых продаваемых альбомов Billboard 200 на 13 позиций, оказавшись на четвертом месте. Как сообщается на сайте издания, за неделю продажи альбома увеличились на 76% (32 тысячи копий). Дебютная пластика — Hybrid Theory — попала на восьмое место в списке самых продаваемых альбомов, ее продажи увеличились на 141%.

"Оба альбома поднялись в списке после первой в полной мере отслеживаемой недели активности, прошедшей после смерти солиста группы Честера Беннингтона 20 июля", — пишет журнал.

Фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер подтвердил, что причиной смерти Беннингтона стало самоубийство.

Azernews Newspaper
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