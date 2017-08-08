В Мексике десять человек погибли в перестрелке

Десять человек погибли в результате перестрелки в мексиканском штате Дуранго, также, вероятно, есть пострадавшие, передает РИА Новости со ссылкой на газету Sol de Mexico.



По информации издания, участники перестрелки покинули место происшествия.

Как отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс, власти штата заявили, что, по предварительным данным, причиной перестрелки стала давняя вражда между семьями. Инцидент произошел на границе штата Дуранго со штатом Синалоа, в котором наблюдается высокий уровень преступности.