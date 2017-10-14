В Кот-д'Ивуаре разбился украинский грузовой самолет, есть погибшие (Обновлено)

14 октября 2017 14:40 (UTC+04:00)

14:40 (GMT+4) По меньшей мере четыре человека погибли в результате падения в четверг грузового самолета в море у Абиджана в Кот-д'Ивуаре, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Агентство отмечает, что самолет с винтовым двигателем разбился вскоре после вылета в сильный дождь из аэропорта Абиджана. Обломки самолета прибило волной к побережью.

По сведениям Reuters, два тела уже извлечены из-под обломков воздушного судна, еще два замечены среди других фрагментов самолета.

14:29 (GMT+4) Грузовой самолет украинской компании потерпел крушение после взлета из аэропорта в Кот-д'Ивуаре, передает в субботу РИА Новости со ссылкой на ивуарийский новостной портал Koaci.

По предварительным данным источников, самолет вылетел из аэропорта Абиджана около 8.30 по местному времени с грузом для французской армии на борту, однако вскоре упал в море.

Как отмечает издание, обломки самолета постепенно вынесло на берег, в районе начаты поисково-спасательные работы. О возможных жертвах и причинах катастрофы не сообщается.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Испании разбился истребитель, возвращавшийся с военного парада
Европа 12 октября 18:53
Ученные и юристы из пяти стран соберутся на международной научно-практической конференции в БГУ
Беларусь 12 октября 10:04
Шовги Гусейнов удостоен награды Международного фестиваля "Мария" (ФОТО)
Культура 11 октября 17:55
В Киеве представлены культура и национальная кухня Азербайджана (ФОТО)
Общество 7 октября 17:56
SOCAR продаст в Украине партию российского LPG
Энергетика 4 октября 17:46
В Польше неизвестные разрисовали фасад консульства Украины
Европа 4 октября 14:43
В Риме на вокзале трое украинцев устроили драку
Европа 3 октября 15:56
На Украине рассказали о препятствиях для экстрадиции Саакашвили в Грузию
Европа 3 октября 13:41
На военном складе под Винницей прекратились взрывы боеприпасов
Европа 3 октября 11:00
"Han Beyli Quartet" Ширхана Агабейли выступит на джаз-фестивале во Франции (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 2 октября 17:37
Ведущие солисты Украины в Баку - вечер высокого искусства (ФОТО)
Культура 2 октября 14:02
Украинское госпредприятие хочет участвовать в разработке крупнейших нефтегазовых месторождений Азербайджана (Эксклюзив)
Энергетика 2 октября 08:24
Украинское госпредприятие хочет участвовать в разработке крупнейших нефтегазовых месторождений Азербайджана (Эксклюзив)
Энергетика 29 сентября 19:16
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
Европа 29 сентября 15:30
SOCAR примет участие в тендере в Украине
Энергетика 28 сентября 15:51
В районе горящих под Винницей военных складов началась эвакуация
Европа 27 сентября 02:33
В украинском Изюме в результате ДТП с автобусом пострадали 23 человека
Другие страны 26 сентября 03:50
Азербайджан поставил в августе в Украину партию авиатоплива
Энергетика 25 сентября 16:28