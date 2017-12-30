Тайского мошенника приговорили к 13 тысячам лет заключения

30 декабря 2017 03:22 (UTC+04:00)

Пудит Киттитрадилок из Таиланда осужден за организацию финансовой пирамиды и приговорен более чем к 13 тысячам лет лишения свободы, передает Интерфакс со ссылкой на BBC News.

34-летний мошенник организовал сбор денег по схеме Карло Понци и смог привлечь к вложениям около 40 тысяч человек. Инвесторы вложили в его компании более $160 миллионов долларов. Суд признал Киттитрадилока виновным по 2 653 пунктам обвинений в мошенничестве. Благодаря чистосердечному признанию срок заключения сокращен вдвое, и мошеннику остается отбыть 6 637 года наказания.

Вероятнее всего, осужденный не пробудет в заключении больше 20 лет, потому что тайские законы не позволяют наказывать по этим статьям больше, чем на 10 лет. Киттитрадилок виновен в совершении двух преступлений. Кроме того, его компании обязаны выплатить 2 653 жертвам около $17 миллионов с 7,5% годовых. Две принадлежащие ему компании оценены в $20 миллионов каждая.

Мошенник организовал семинары, на которых людей склоняли инвестировать в предполагаемые компании по продаже подержанных машин, косметики и строительству. Инвестовам обещали невероятную прибыль и бонусы за привлечение новых участников пирамиды. Пришедшие первыми получали шанс вернуть вложения за счет новых инвесторов.

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Azernews Newspaper
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