В Бразилии в ходе бунта из тюрьмы сбежали более 200 человек

2 января 2018 03:39 (UTC+04:00)

Девять человек погибли, 14 ранены в результате бунта в колонии в бразильском штате Гояс, сообщает сайт медиахолдинга Глобу со ссылкой на Исполнительный надзор над пенитенциарными учреждениями штата (Seap), передает РИА Новости.

По данным Seap, бунт начался из-за конфликта между двумя конкурирующими группировками. Заключенные устроили пожар, подпалив тюремные матрасы, тела погибших сильно обгорели. Сейчас проходит процедура идентификации. Как сообщает местный портал Майс Гояс, один из погибших был обезглавлен. Во время проверки в колонии были найдены два пистолета, один револьвер 38 калибра и различные самодельные ножи.

Во время бунта сбежали 106 человек, 29 уже пойманы, поиск еще 77 продолжается. Еще 127 заключенных сбежали во время беспорядков, но вернулись добровольно после того, как ситуация успокоилась. Все раненые были госпитализированы, получили необходимую помощь и уже возвращены в колонию.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Венесуэле прокомментировали высылку своих дипломатов из Бразилии и Канады
Другие страны 29 декабря 2017 05:46
В Бразилии арестовали мотоциклиста, который ехал "в позе Супермена" (ВИДЕО)
Другие страны 8 декабря 2017 20:06
Вице-консул США ранена в Бразилии при попытке ограбления
В мире 24 ноября 2017 21:23
Бразилия начала выдавать электронные визы гражданам четырех государств
Другие страны 22 ноября 2017 06:24
Глава МИД Бразилии призвал сохранить перемирие в Нагорном-Карабахе
Нагорно-карабахский конфликт 17 ноября 2017 13:46
Грузия и Бразилия будут сотрудничать в сфере туризма
Грузия 16 ноября 2017 13:07
Глава МИД Бразилии впервые посетил Грузию
Грузия 15 ноября 2017 21:14
Азербайджан пригласил Бразилию создавать совместные агропредприятия
Бизнес 15 ноября 2017 20:34
Бразилия поддерживает территориальную целостность Азербайджана - глава МИД
Азербайджан 15 ноября 2017 13:36
Расширенный диалог и сотрудничество между Азербайджаном и Бразилией могут стать мощным инструментом решения глобальных проблем – глава МИД (Эксклюзив)
Политика 15 ноября 2017 08:30
Министр иностранных дел Бразилии едет в Баку
Политика 14 ноября 2017 10:59
В 34 тюрьмах Бразилии одновременно зафиксированы бунты и голодовки
Другие страны 11 ноября 2017 20:12
СМИ сообщили об отказе Бразилии от присоединения к ОПЕК+
Другие страны 8 ноября 2017 04:00
Глава МИД Бразилии впервые посетит Азербайджан
Азербайджан 6 ноября 2017 10:48
В мексиканской тюрьме вспыхнул новый бунт
Другие страны 4 ноября 2017 09:17
Президента Бразилии выписали из больницы после перенесенной операции
Другие страны 30 октября 2017 19:35
В бразильском конгрессе заблокировали предъявление обвинений президенту
Другие страны 26 октября 2017 04:00
Президента Бразилии выпишут из больницы в течение дня
Другие страны 26 октября 2017 02:47