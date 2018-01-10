AP: военные Мьянмы впервые признали причастность к убийству мусульман народности рохинджа

10 января 2018 19:28 (UTC+04:00)

Армия Мьянмы в среду взяла на себя ответственность за убийство десяти мусульман народности рохинджа, чьи останки в декабре были найдены в массовом захоронении на территории штата Ракхайн, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press.

По его данным, военные впервые с августа прошлого года, когда в Ракхайне началась силовая операция, признали причастность к гибели рохинджа. ООН и многие страны обвиняют мьянманскую армию в масштабном насилии, что сами военные опровергают.

"Это правда, что и жители деревни, и силы безопасности признались в убийстве десяти бенгальских террористов, - цитирует агентство заявление военных. - Армия возьмет на себя ответственность за тех, кто совершил убийство и нарушил правила применения силы". По словам военнослужащих, проживавшие в деревне буддисты были "напуганы и спровоцированы террористами".

Захоронение в деревне индусов в Ракхайне было найдено военными Мьянмы 18 декабря. Тогда в вооруженных силах республики заявили, что погибшие стали жертвами вспышки насилия в регионе, спровоцированной нападением боевиков рохинджа на позиции властей.

Ситуация в штате Ракхайн, где компактно проживают рохинджа, обострилась 25 августа, когда боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию. Согласно официальным данным властей, в столкновениях погибли 414 человек, однако, по данным международной организации "Врачи без границ", лишь за первый месяц столкновений в регионе жертвами насильственных действий стали 6,7 тыс. человек.

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