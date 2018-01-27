В Перу при столкновении судов погибли как минимум три человека

Не менее трех человек стали жертвами столкновения двух судов в Перу, передает РИА Новости со ссылкой на местные ВМС.

"Пока удалось достать тела трех человек и три удостоверения личности (на имена Карлоса Сандоваля Суклупе, Хуана Сандоваля Суклупе и Вальтера Сандоваля Акосты)", — говорится в сообщении ВМС в их микроблоге в Twitter.

По предварительным данным, само столкновение произошло еще в среду, однако до пятницы найдены тела всего трех человек. Остальные считаются пропавшими без вести.

Столкнулись судно под либерийским флагом и рыбацкая шхуна, которая затем и затонула. Члены экипажа грузового судна не пострадали.

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