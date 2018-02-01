На борту сухогруза "Берг" находились четверо граждан Азербайджана (Обновлено)

На борту молдавского сухогруза "Берг", получившего повреждения в акватории Черного моря, находились четверо граждан Азербайджана, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как стало известно, сухогруз "Берг" принадлежит турецкой судовой компании.

"На расстоянии 16 миль от берега в районе мыса Чауда сухогруз "Берг", флаг Молдова, который следовал из Азовского моря в Турцию, обратился за помощью в порт города Феодосия по причине повреждения борта и набора воды в трюм. В результате чего произошел крен на правый бок", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, экипаж состоял из 8 граждан Украины, четырех — Азербайджана. "Судно принадлежит турецкой судовой компании. Груз судна — более 3 тысяч тонн", — добавил Иванов.

К месту бедствия был направлен спасательный катер, который эвакуировал весь экипаж в Феодосию. "Экипаж в медицинской помощи не нуждался. В 2:54 буксир причалил в порт Феодосии. Выяснением и оформлением данных о судне и членах экипажа занимается пограничная служба. Экипаж судна после оформления данных будет сопровожден к месту временного проживания в одной из гостиниц города Феодосии", — подчеркнул источник.

Сухогруз стоит на якоре в акватории моря, его судьбу будет решать судовладелец, заключил собеседник агентства.

10:31 (GMT+4) В акватории Черного моря получил повреждения корпуса молдавский сухогруз, на борту которого находились граждане Азербайджана, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"Получил повреждения корпуса сухогруз "Берг" с экипажем в 12 человек", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сухогруз следовал под молдавским флагом. В состав экипажа входят граждане Украины и Азербайджана. Люди эвакуированы, судно находится на якоре, проводится обследование корпуса. Обстоятельства происшествия выясняются.

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