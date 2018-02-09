В Мексике в ресторане убили шесть человек

9 февраля 2018 06:17 (UTC+04:00)

Не менее шести человек стали в четверг жертвами расправы вооруженных бандитов в одном из ресторанов муниципалитета Тлакепаке в мексиканском штате Халиско, передает РИА Новости со ссылкой на портал Excelsior.

По данным портала, около десяти человек вошли в ресторан, когда там обедала компания, и открыли по ней огонь. На месте были убиты пятеро, еще один человек скончался по пути в больницу.

Прибывшая на место полиция обнаружила, что погибшие также были вооружены, но не успели оказать сопротивление. Предполагается, что речь идет о разборке между местными преступными группировками.

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Azernews Newspaper
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