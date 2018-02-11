В Австралии более 130 тысяч домов остались без электричества из-за непогоды

Более 130 тысяч домов остались без электричества в австралийском штате Квинсленд из-за непогоды в воскресенье, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Проливные дожди с грозами и ураганным ветром затронули юго-восточную часть Квинсленда, больше всего пострадала столица штата Брисбен, а также соседний город Логан. Как заявил представитель энергетической компании Energex, сотрудники еще не приступили к ремонту электросетей, так как буря не закончилась.

​По данным СМИ, в результате удара молнии один человек получил электротравму. Он был госпитализирован, в настоящий момент угрозы его жизни нет.

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