В Австралии более 130 тысяч домов остались без электричества из-за непогоды

11 февраля 2018 20:13 (UTC+04:00)

Более 130 тысяч домов остались без электричества в австралийском штате Квинсленд из-за непогоды в воскресенье, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Проливные дожди с грозами и ураганным ветром затронули юго-восточную часть Квинсленда, больше всего пострадала столица штата Брисбен, а также соседний город Логан. Как заявил представитель энергетической компании Energex, сотрудники еще не приступили к ремонту электросетей, так как буря не закончилась.

​По данным СМИ, в результате удара молнии один человек получил электротравму. Он был госпитализирован, в настоящий момент угрозы его жизни нет.

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Azernews Newspaper
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