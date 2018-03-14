На юге Афганистана в ДТП погибли около 20 человек

По меньшей мере 17 человек погибли в результате ДТП на юге Афганистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Пажвак.

По данным агентства, инцидент произошел в провинции Кандагар. В результате происшествия ранения получили 24 человека.

Подробности инцидента не приводятся.

В Афганистане часто происходят ДТП, причиной которых, как правило, становится превышение скоростного режима, ошибки в управлении транспортными средствами и плохое состояние дорог.

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