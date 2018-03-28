В Мьянме избрали нового президента

28 марта 2018 11:01 (UTC+04:00)

Национальное законодательное собрание (парламент) Мьянмы в среду большинством голосов избрало новым президентом страны 66-летнего Вин Мьина, бывшего спикера нижней палаты парламента и представителя правящей Национальной лиги за демократию (НЛД), возглавляемой Аун Сан Су Чжи. Его кандидатуру поддержали большинство из 636 присутствующих депутатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The Myanmar Times.

Помимо него на этот пост претендовали выдвиженец от военных Мьин Све, а также представитель верхней палаты парламента Генри Ван Тхи.

Вместе с тем в нынешних условиях роль президента в Мьянме сводится к церемониальным функциям, поскольку основная власть принадлежит лидеру НЛД. Лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи не может стать президентом. На высший государственный пост в Мьянме не имеют права претендовать люди, у которых есть родственники из числа граждан других государств. Аун Сан Су Чжи является вдовой британского ученого, а двое ее сыновей имеют подданство Соединенного Королевства и живут в Лондоне.

В тоже время эксперты считают, что опытный юрист и жесткий административный работник Вин Мьин, являясь также одним из самых близких соратников лидера НДЛ, способен освободить Аун Сан Су Чжи от многих бюрократических процедур. Это позволит ей сосредоточиться на решении стратегических вопросов, в том числе ожидаемых экономических реформах.

Выборы президента были назначены после того, как 21 марта ушел в отставку Тхин Чжо. В канцелярии главы государства объяснили, что 71-летнему политику "необходим покой и отдых". Последние несколько месяцев в зарубежных СМИ циркулировала информация о тяжелой болезни экс-президента. В частности, он проходил лечение в больницах Бангкока и Сингапура из-за рака кишечника.

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