В Афганистане в результате нападений талибов погибли более 15 силовиков

23 апреля 2018 11:37 (UTC+04:00)

По меньшей мере 16 представителей сил безопасности Афганистана погибли в результате двух нападений боевиков радикального движения "Талибан", сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник в силовых структурах, передает РИА Новости.

По информации телеканала, нападения произошли в воскресенье ночью в провинции Багдис.

По данным источника, девять военнослужащих погибли при атаке талибов на КПП в городе Калайи-Нау. Еще семь полицейских погибли при атаке на полицейский пост в районе Кадс.

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