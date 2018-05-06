Число жертв при обвале угольных шахт в Пакистане возросло до 18

Не менее 18 человек погибли в результате обрушения двух угольных шахт в пакистанской провинции Белуджистан, передает РИА Новости со ссылкой на газету Express Tribune.

Ранее сообщалось о шести погибших и десятках раненых при обрушении шахты в округе Кветта в районе Марваарх.

Газета Daily Pakistan уточняет, что обрушение произошло также на другой шахте округа, в районе Спин Карез. По данным СМИ, авария произошла из-за взрыва газа.

Под землей по-прежнему остаются люди, идет операция по их спасению. На месте ЧП работают представители местной администрации, которые руководят ходом спасательных работ.

По официальным данным, ежегодно в Пакистане в результате обрушения угольных шахт гибнут от 100 до 200 человек.

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