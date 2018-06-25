Лукашенко поздравил Эрдогана с переизбранием на пост Президента Турции

25 июня 2018 01:37 (UTC+04:00)

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост Президента Турции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Итоги избирательной кампании продемонстрировали высокую оценку соотечественниками Вашей плодотворной работы, нацеленной на дальнейшее укрепление страны и обеспечение ее устойчивого социально-экономического развития. Уверен, что под Вашим руководством Турция продолжит свое поступательное движение по пути прогресса и процветания", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что между Беларусью и Турцией сложились особенные, действительно братские отношения. "Убежден, что стратегическое двустороннее сотрудничество, которое динамично расширяется, имеет огромный потенциал. Общими усилиями мы сумеем достичь новых вершин в политической, торгово-экономической и других сферах взаимодействия", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану крепкого здоровья, счастья, успехов и осуществления всех планов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Турция преподала всему миру урок демократии - Эрдоган
Турция 24 июня 23:53
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкие отношения поднялись на самый высокий уровень стратегического партнерства
Политика 24 июня 23:40
Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с убедительной победой на президентских выборах
Политика 24 июня 21:37
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с госсекретарем Совета безопасности Беларуси
Азербайджан 24 июня 20:53
У самолета, летевшего из России в Турцию, отказал двигатель
В мире 24 июня 10:18
В Ливии освободили трех турецких граждан, похищенных в ноябре 2017 года
Турция 24 июня 09:36
В Анкаре задержали 11 членов РПК, готовивших провокации на выборах
Турция 24 июня 03:39
В Анкаре в день выборов усилят меры безопасности
Турция 24 июня 01:16
ВВС Турции ликвидировали семь боевиков РПК
Турция 24 июня 00:37
Турецкие самолеты F-16 прибыли в Азербайджан для участия в праздничных мероприятиях (ФОТО)
Общество 23 июня 18:14
В Минобороны России отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Россия 23 июня 11:42
Беларусь и Польша обсудили сотрудничество в области контроля над вооружениями
Беларусь 23 июня 09:50
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Турции
Турция 23 июня 08:55
Беларусь получила статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе
Другие страны 23 июня 08:45
ВВС Турции ликвидировали 15 боевиков РПК на севере Ирака
В мире 22 июня 22:50
Как участие Ирана скажется на строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан?
Бизнес 22 июня 16:53
Макей: Беларуси и ЕС удастся найти решение всех проблемных вопросов
Беларусь 22 июня 15:26
Беларусь продолжит работу с партнерами из ЕС для упрощения взаимных поездок - МИД
Беларусь 22 июня 10:06