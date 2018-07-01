При взрывах на севере Ирака пострадали не менее 14 человек

1 июля 2018 10:59 (UTC+04:00)

По меньшей мере 14 человек в воскресенье получили ранения при трех взрывах неподалеку от складов с избирательными бюллетенями в Киркуке на севере Ирака, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Rudaw.

По данным телеканала, три взрыва прогремели рядом со складами, принадлежащими Высшему комиссариату по выборам. Первый взрыв произошел неподалеку от центра спорта и молодежи, второй взрыв прогремел на юге города, третий — в военном районе.

Как сообщает телеканал, 14 человек пострадали и были доставлены в больницы.

Также отмечается, что после взрывов последовали столкновения между сотрудниками сил безопасности и неизвестными вооруженными людьми.

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