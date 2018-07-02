Ученые впервые расшифровали ДНК австралийских коал

2 июля 2018 20:13 (UTC+04:00)

Генетики из Австралии впервые полностью расшифровали ДНК местных коал, анализ которой, как надеются специалисты, поможет найти ключи к их спасению от полного вымирания. Их выводы были опубликованы в журнале Nature Genetics, передает РИА Новости.

"Этот геном станет отправной точкой для спасения коал. Мы не только раскрыли множество уникальных черт в их генах, связанных с их уникальной диетой, но и узнали, как работает их иммунитет, насколько высоко их генетическое разнообразие и как они появились на свет", — заявила Ребекка Джонсон (Rebecca Johnson) из университета Сиднея (Австралия).

Коалы (Phascolarctos cinereus) – своеобразные "сумчатые медведи", населяющие эвкалиптовые леса Австралии и прилегающих к ней островов. В далеком прошлом их численность была очень высокой, превышая 10 миллионов особей, однако в последние годы эти причудливые животные начали загадочным образом вымирать.

Причины этого пока остаются предметом ожесточенных споров среди ученых. Часть специалистов считает, что коалы вымирают из-за эпидемии хламидиоза и связанного с ней бесплодия, а другие связывают это с изменением климата, вырубками лесов и другими экологическими факторами.

Джонсон и ее коллеги по консорциуму Koala Genome давно пытаются получить ответ на все эти загадки, собирая образцы ДНК коал из всех регионов их проживания, расшифровывая и сравнивая их.

Биологи обнаружили орган, отвечающий за низкочастотное урчание коал

В общей сложности, геном коал содержит в себе свыше 3,4 миллиардов букв-"нуклеотидов, и около 26 тысяч генов, кодирующих конкретные белки, в том числе несколько сотен участков ДНК, уникальные для этих сумчатых животных.

К примеру, ген CYP2C, отвечающий за переваривание токсичной пищи, был заметно длиннее в геноме коал, чем в ДНК людей, мышей и прочих животных, а их языки и нос содержат в себе рецепторы "шестого вкуса", различающие вкусы и запахи различных горьких веществ, присутствующих в листьях эвкалипта. Вдобавок, у коал есть гены, которые позволяют им гибко управлять составом молока и наполнять его бактерицидными белками.

Вдобавок, ученые выделили несколько сотен генов иммунной системы, чья чрезмерно высокая активность может быть связана с тем, почему хламидии быстро убивают коал. Анализ их работы, как надеются биологи, поможет создать вакцину, которая защитит эвкалиптовых медведей от инфекции и связанного с ней бесплодия, что остановит их массовую гибель.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Австралия остановит прямую финансовую помощь Палестине
Другие страны 16:37
Китайская компания Didi вышла на рынок Мельбурна
Китай 27 июня 16:28
Австралия намерена закупить у США беспилотники на $5,2 млрд
Другие страны 26 июня 04:43
Австралиец трижды за месяц выиграл в лотерею
Другие страны 26 июня 00:40
Президент США планирует посетить Австралию
США 23 июня 11:29
Азербайджан и Австралия выходят на новый уровень сотрудничества в сельском хозяйстве
Бизнес 6 июня 17:34
Австралийским парламентариям рассказали о 100-летии АДР
Политика 30 мая 18:37
Беларусь планирует провести совещание с Кернской группой ВТО
Беларусь 21 мая 09:19
Продолжительность жизни в Израиле снизилась, но остается одной из самых высоких в мире
Израиль 18 мая 13:00
В Баку могут появиться азербайджано-австралийские образовательные центры
Общество 16 мая 20:28
Азербайджан может перенять опыт Австралии по автоматизации процессов в агросекторе и логистике
Бизнес 16 мая 18:01
Азербайджан и Австралия выходят на новый уровень сотрудничества в сельском хозяйстве
Бизнес 16 мая 17:46
Между Азербайджаном и Австралией может открыться прямое авиасообщение
Бизнес 16 мая 16:15
Австралия создала собственное космическое агентство
Другие страны 8 мая 18:34
Кенгуру напали на туристов, которые пытались угостить их фастфудом
Другие страны 3 мая 20:26
Макрон пообещал проводить более активную политику в Тихоокеанском регионе
Европа 2 мая 11:01
Лидеры Австралии и Франции выступают за сохранение соглашения по иранскому атому
Ядерная программа 2 мая 09:41
В Сети пожаловались на серьезный сбой в работе Instagram
ИКТ 24 апреля 18:04