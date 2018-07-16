В ЮАР при пожаре на медном руднике погибли пять человек

Не менее пяти человек погибли при пожаре на медном руднике в ЮАР, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал eNCA.

Как сообщает телеканал, инцидент произошел в воскресенье на руднике горнодобывающей компании Phalaborwa Copper Mine. Огонь вспыхнул на транспортной ленте.

Шесть работников оказались заблокированы под землей. Пять человек скончались, судьба шестого остается неизвестной.

Причина возгорания не установлена, ведется расследование.

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