В ЮАР при пожаре на медном руднике погибли пять человек

16 июля 2018 02:21 (UTC+04:00)

Не менее пяти человек погибли при пожаре на медном руднике в ЮАР, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал eNCA.

Как сообщает телеканал, инцидент произошел в воскресенье на руднике горнодобывающей компании Phalaborwa Copper Mine. Огонь вспыхнул на транспортной ленте.

Шесть работников оказались заблокированы под землей. Пять человек скончались, судьба шестого остается неизвестной.

Причина возгорания не установлена, ведется расследование.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Сборная Франции по футболу завоевала золото ЧМ-2018
Другие страны 15 июля 20:59
В Японии число погибших из-за наводнений выросло до 216 человек
Другие страны 15 июля 08:23
Правительство Гаити ушло в отставку после протестов из-за цен на топливо
Другие страны 15 июля 06:15
Китай осудил теракт в Пакистане
Китай 15 июля 04:34
Более 2 тыс. ученых соберутся на ассамблее комитета по космическим исследованиям в США
В мире 15 июля 03:23
В Никарагуа сторонники властей убили в университете двух человек
Другие страны 15 июля 02:11
Лента новостей
В Канзас-Сити в перестрелке ранены трое полицейских - СМИ
США 03:09
Израиль нанес ракетный удар по военной позиции на севере Сирии - СМИ
Израиль 01:05
У берегов Испании за два дня спасли почти 500 мигрантов
Европа 00:10
Эрдоган: Горжусь, что являюсь представителем турецкого народа
Турция 15 июля 23:19
Лука Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018
Европа 15 июля 22:17
Один из преступников, связанных с событиями в Гяндже, уничтожен при попытке подрыва гранаты
Общество 15 июля 21:49
США и ЕС являются лучшими друзьями, заявил Туск
США 15 июля 21:47
Гризманн признан лучшим игроком финала чемпионата мира по футболу
Европа 15 июля 21:41
В США при столкновении автобуса и нескольких машин погибли три человека, 22 пострадали
Европа 15 июля 21:29