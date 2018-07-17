Гендиректор авиакомпании назвал причину авиакатастрофы на Кубе

17 июля 2018 02:55 (UTC+04:00)

Ошибка пилотов стала причиной крупной авиакатастрофы на Кубе в мае, в которой погибли 112 человек, заявил в понедельник генеральный директор мексиканской компании Global Air (Damojh) Мануэль Родригес Кампо, передает РИА Новости.

Самолет Boeing 737-200 именно этой компании был арендован кубинской Cubana de Aviacion и разбился при вылете из аэропорта Гаваны в Ольгин 18 мая. На борту лайнера находились 113 человек, включая членов экипажа, 112 из них погибли.

"Данные показывают, что экипаж поднял самолет в очень крутой угол подъема, создав недостаточную подъемную силу, что и привело к крушению самолета", — приводит портал Financiero заявление Родригеса Кампо.

Согласно тексту коммюнике, такие данные были получены после изучения "черных ящиков" разбившегося самолета.

После трагедии министерство связи и транспорта Мексики приостановило работу компании Global Air.

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