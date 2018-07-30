В Мьянме 23 человека стали жертвами оползня

30 июля 2018 08:23 (UTC+04:00)

Не менее 23 человек погибли при сходе оползня на севере Мьянмы, произошедшем на прошлой неделе, еще четверо все еще считаются пропавшими без вести, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Не менее 27 человек числились пропавшими без вести после схода оползня, вызванного обрушением шахты в горнодобывающем районе на севере Мьянмы. Сход оползня был вызван обрушением девяностометровой стены неиспользуемой шахты по добыче нефрита в штате Качин во вторник. Шахта принадлежит компании Ayeyar Yadanar Company.

В понедельник стало известно об обнаружении 23 тел, говорится в сообщении.

Операция по поиску еще четырех человек продолжается.

Ранее оползень подобного масштаба произошел в регионе 14 июля. В результате как минимум десять искателей нефрита погибли, еще 43 получили ранения, добавляет Синьхуа.

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