Президент Туниса предложил уравнять женщин и мужчин в правах на наследство

Президент Туниса Бежи Каид Эс-Себси представил парламенту страны новый законопроект, уравнивающий мужчин и женщин в правах в вопросе наследования, об этом он заявил в своей речи по случаю женского дня в Тунисе, передаёт РИА Новости.

"В том, что касается равенства в наследовании, я внес предложение в Собрание народных представителей, чтобы равенство в наследовании стало законом, при этом завещателю разрешается руководствоваться правилами шариата, если он того хочет", — заявил президент.

Он добавил, что есть необходимость разработки проекта семейного права, чтобы адаптировать его к событиям, происходящим в тунисском обществе в различных сферах жизни, социальных и экономических областях.

Законы о наследовании в Тунисе, основанные на положениях исламского права, стали в последнее время предметом широкого обсуждения из-за того, что противоречат принципам равенства, который предусмотрен в конституции страны.

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