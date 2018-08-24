Экс-президенту Южной Кореи увеличили срок заключения до 25 лет

Высший суд Сеула, рассмотрев апелляцию прокуратуры, увеличил срок тюремного заключения для бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе на 1 год до 25 лет и размер штрафа до 20 миллиардов вон (17,8 миллиона долларов), передает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Согласно приговору, вынесенному в апреле этого года, экс-президент была приговорена к 24-летнему тюремному заключению и штрафу в размере 18 миллиардов вон. Однако прокуратура продолжала настаивать на 30 годах заключения и 118 миллиардах вон штрафа. Результатом апелляционного обращения прокуроров и стало судебное заседание в Сеуле в пятницу. Экс-президент на него не вилась, заявив, что у нее нет доверия к этому процессу.

Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь — подругой Пак Кын Хе. Не занимая государственных постов, она вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.

Пак Кын Хе была задержана в апреле 2017 года. Ей предъявили обвинения по 18 пунктам, в том числе, в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий, а также в раскрытии государственной информации. В апреле 2018 года центральный суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы.

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