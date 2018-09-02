На Филиппинах при взрыве бомбы погиб один человек

2 сентября 2018 20:05 (UTC+04:00)

Один человек стал жертвой взрыва бомбы в филиппинском городе Исулан провинции Султан-Кударат, 14 человек пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на новостной портал Rappler.

Представитель полиции Исулана заявил, что взрыв произошел в 19.30 по местному времени в одном из зданий города. Полиция сейчас занимается расследованием произошедшего, говорится в сообщении.

В пятницу в Исулане в результате взрыва погибли по меньшей мере два человека, 36 пострадали. Тогда представитель полиции Селестино Дэниел заявил, что бомба, скорее всего, была размещена под мотоциклом, припаркованным рядом с рынком.

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