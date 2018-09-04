Месси заявил, что был удивлен переходом Роналду в "Ювентус"

4 сентября 2018 01:23 (UTC+04:00)

Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси заявил, что был удивлен переходом португальского форварда Криштиану Роналду из "Реала" в итальянский "Ювентус". Слова Месси приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание Marca, пишет ТАСС.

Роналду 10 июля перешел в "Ювентус" за €100 млн. За "Реал" он выступал с 2009 года.

"Очевидно, что он один из лучших игроков в мире, его переход делает "Ювентус" одним из фаворитов Лиги чемпионов, - сказал Месси. - Я был удивлен его решением, я не представлял его вне "Реала". Говорили про много команд, но "Ювентус" не был на слуху. Это очень хорошая команда".

Противостояние Месси и Роналду считается главным в мировом футболе. С 2008 года они выиграли по пять "Золотых мячей" - приза лучшему игроку мира по итогам года.

В составе "Реала" Роналду дважды выиграл чемпионат и Кубок Испании, четыре раза - Лигу чемпионов, дважды - Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА, трижды - клубный чемпионат мира. Месси в составе "Барселоны", главного соперника "Реала", стал девятикратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка страны, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА, трехкратным победителем клубного чемпионата мира.

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