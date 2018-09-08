Глава Боливии подарил дом семье ребенка, которому по ошибке удалили почку

8 сентября 2018 04:25 (UTC+04:00)

Врачебная ошибка, закончившаяся удалением здоровой почки у трехлетнего малыша, всколыхнула всю Боливию, а президент Эво Моралес объявил о компенсации семье пострадавшего ребенка в виде жилого дома, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в больнице города Санта-Крус, где мальчику Себастьяну должны были удалить пораженную раком почку, однако по ошибке врач удалил здоровый орган. В результате малыш был сразу подключен к аппарату гемодиализа.

"Случай с мальчиком Себастьяном, которому по ошибке удалили здоровую почку, причинил нам много боли, к тому же он из небогатой семьи. Поэтому государство подарит его семье социальный дом", — написал Моралес в своем микроблоге в Twitter.

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