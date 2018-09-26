Мун Чжэ Ин: войска США нужны на полуострове даже в случае объединения Кореи

26 сентября 2018 06:46 (UTC+04:00)

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что присутствие войск США на Корейском полуострове останется необходимым даже в случае объединения Кореи, передаёт РИА Новости.

США пока не готовы гарантировать безопасность КНДР, заявил источник в МИД

На вопрос в интервью телеканалу Fox News, хочет ли он, чтобы войска США покинули полуостров, южнокорейский президент ответил отрицательно.

"Я могу сказать, что присутствие войск США в Южной Корее выгодно не только в плане сдерживания Северной Кореи, но и играет опорную роль в поддержании мира и стабильности во всем регионе Северо-Восточной Азии. Даже после того, как будет подписана декларация о прекращении войны, даже после объединения я вижу необходимость в присутствии войск США в Корее для сохранения мира и стабильности", — заявил Мун Чжэ Ин.

В ходе встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном 18 сентября Мун Чжэ Ин заявил, что вопрос о размещении вооруженных сил США в Южной Кореи "зависит от решения Республики Корея и США вне зависимости от провозглашения окончания войны или договора о мире". Он также подчеркнул, что северокорейский лидер согласен с этим.

Корейская война 1950-1953 годов завершилась подписанием соглашения о перемирии между воевавшими под флагом ООН войсками США и северокорейской армией вместе с китайскими народными добровольцами. До сих пор Вашингтон отвергал попытки КНДР заключить договор о мире, пока 12 июня в Сингапуре президент США Дональд Трамп не пообещал стремиться к этому на встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

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