ЕС выделит 1,5 млн евро помощи для пострадавших от землетрясения в Индонезии

30 сентября 2018 17:13 (UTC+04:00)

Европейская комиссия объявила в воскресенье о выделении 1,5 млн евро в качестве первоочередной срочной помощи в связи с землетрясением в Индонезии, передает Интерфакс.

"Наше финансирование поможет наиболее уязвимым, а также будет содействовать обеспечению первостепенного снабжения, такого как продовольствие, жилье, водоснабжение, санитария и медикаменты. Это солидарность ЕС в действии", - приводятся в коммюнике слова члена Еврокомиссии по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христоса Стилианидеса.

Кроме того, отмечается, что Еврокомиссия предпринимает гуманитарную экспертизу в этом районе, чтобы способствовать координации усилий ЕС по оказанию чрезвычайной помощи, а также активирует аварийную спутниковую картографическую службу ЕС Copernicus.

В Брюсселе сообщают, что Координационный центр Еврокомиссии по реагированию на чрезвычайные ситуации в постоянном режиме следит за развитием событий и готов оказать дальнейшую поддержку по мере необходимости.

По последним данным, от цунами и землетрясения в городе Палу в Индонезии погибли 832 человек. Как сообщили СМИ, ссылаясь на вице-президента страны Юсуфа Каллу, число жертв может возрасти до нескольких тысяч.

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