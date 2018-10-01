В Индонезии спасли несколько человек, которые три дня провели под завалами

1 октября 2018 18:37 (UTC+04:00)

Чрезвычайные службы Индонезии, ликвидирующие последствия землетрясения, спасли несколько человек, которые провели под завалами около трех дней, пишет газета Jacarta Post, передает РИА Новости.

Утром в пятницу у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.

Как сообщило поисково-спасательное управление (Basarnas), женщину по имени Нурул извлекли из-под завалов жилого комплекса в Балароа (один из районов Палы) в ночь на понедельник. Другую пострадавшую по имени Алфрида обнаружили в городе под завалами обрушившегося ресторана.

По данным участников поисковых операций, в районах, пострадавших от стихии, были спасены еще несколько выживших.

По последним данным, жертвами землетрясения на Сулавеси стали более 1,2 тысячи человек.

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