Ким Чен Ын надеется на прогресс по денуклеаризации во время новой встречи с Трампом

8 октября 2018 03:14 (UTC+04:00)

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил надежду, что его новая встреча с президентом США Дональдом Трампом, которая может состояться в ближайшем будущем, приведет к значительному прогрессу в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом, как сообщило в понедельник агентство ЦТАК, он заявил в ходе состоявшейся 7 октября в Пхеньяне встречи с госсекретарем США Майклом Помпео, передает ТАСС.

"Верховный руководитель выразил уверенность, что на предстоящем втором саммите лидеров КНДР и США непременно будет осуществлен значительный прогресс в решении представляющего интерес для всего мира вопроса, выдвинутого на первом саммите (денуклеаризация Корейского полуострова - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидер КНДР выразил надежду, что к его второму саммиту с Трампом будет подготовлена хорошая повестка. Вместе с тем в ходе встречи с Помпео Ким Чен Ын дал высокую оценку положительным изменениям в вопросе выполнения совместного заявления двух стран по итогам первой встречи на высшем уровне в Сингапуре. Также он передал благодарность президенту США за его личные усилия по данному направлению.

Глава американской дипломатии в воскресенье посетил Пхеньян, где провел встречу с Ким Чен Ыном. По ее итогам стороны, в частности, договорились сформировать рабочую группу по вопросам денуклеаризации, а также обсуждению возможности проведения второго американо-северокорейского саммита.

По прибытии в Сеул в тот же день Помпео рассказал президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину о том, что он обсуждал с Ким Чен Ыном некие "взаимные шаги". По мнению южнокорейских экспертов, это может обозначать готовность к компромиссу Вашингтона, который ранее настаивал на необходимости сохранения санкций в отношении КНДР до ее полного ядерного разоружения. Также госсекретарь сообщил, что его встреча с Ким Чен Ыном была "хорошей и продуктивной".

12 июля в Сингапуре состоялась первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не были конкретизированы.

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