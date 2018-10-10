Viber представил функцию редактирования отправленных сообщений

10 октября 2018 21:21 (UTC+04:00)

Мессенджер Viber предоставил своим пользователям возможность редактировать уже отправленные сообщения. О нововведении сообщается на официальном сайте мессенджера, передает ТАСС.

Для того, чтобы исправить сообщение, пользователю необходимо нажать на него и выбрать в появившемся меню пункт "Редактировать". Для собеседника исправленное сообщение будет помечено как "Отредактированное".

На данный момент функция доступна в обновленной версии приложения только для пользователей Android, однако разработчики обещают вскоре внедрить нововведение и для мобильных устройств, работающих на операционных системах iOS.

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