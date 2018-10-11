Жертвами оползня в Колумбии стали не менее 11 человек

11 октября 2018 19:23 (UTC+04:00)

Не менее 11 человек стали жертвами оползня в колумбийском городе Маркеталия департамента Кальдас, сообщил в четверг мэр города Луис Бетанкур, передает РИА Новости.

"К сожалению, число погибших возросло до 11, среди них – четверо детей", - приводит канал RCN заявление Бетанкура.

По данным властей, оползень произошел поздно ночью и накрыл несколько домов. Причиной стали сильные дожди в регионе.

Экстренным службам удалось спасти 28 человек, 10 считаются пропавшими без вести. Работы на месте трагедии продолжаются.

Президент страны Иван Дуке уже выразил соболезнования семьям погибших и дал указание вице-президенту Марте Лусии Рамирес отправиться на место ЧП

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