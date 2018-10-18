В Афганистане ранены пять чешских военных

18 октября 2018 03:56 (UTC+04:00)

Пятеро чешских военнослужащих, участвующих в охране авиабазы НАТО в афганском городе Баграме, были ранены в среду во время патрулирования в результате взрыва припаркованной неподалеку от базы машины, говорится в сообщении генштаба вооруженных сил республики, передает РИА Новости.

"В среду, 17 октября, при выполнении военнослужащими чешской роты охраны задачи в районе базы Баграм было совершено нападение на участников патрулирования. В тот момент, когда чешские военные на своем автомобиле проезжали мимо припаркованной машины, она взорвалась, в результате чего машина с военнослужащими перевернулась. При этом четверо военных получили легкие ранения, а один – тяжелые", — сказано в сообщении.

Всем раненым на месте была оказана медицинская помощь, после чего их на вертолете перевезли в больницу на авиабазе Баграм. Трое раненых вскоре были отпущены из больницы, один остался под наблюдением врачей, а тяжело раненому была сделана операция, после которой его жизнь находится вне опасности. Родные раненых уже оповещены о ситуации, сообщил генштаб.

Ранее в среду чешские СМИ со ссылкой на источник в минобороны сообщили, что силами спецподразделения чешской армии в Афганистане был убит один из организаторов нападения на чешский патруль вблизи базы Баграм в августе этого года, в результате которого тогда погибли трое военнослужащих.

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