В Афганистане в день выборов погибли не менее 28 человек

20 октября 2018 19:19 (UTC+04:00)

По меньшей мере 28 человек погибли, не менее 100 пострадали в серии атак в Афганистане во время выборов в нижнюю палату парламента страны, сообщил министр внутренних дел республики Ваис Бармак, передает РИА Новости.

Согласно данным министра, слова которого цитирует телеканал TOLO News, в субботу погибли не менее 10 полицейских, один военнослужащий и 17 мирных жителей. Ранения получили в общей сложности 83 гражданских лица и 17 сотрудников правоохранительных органов, отметил он.

Всего, как информировал глава афганского ведомства, на территории страны в этот день было зафиксировано 192 вооруженных инцидента, в том числе террористические атаки и взрывы.

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