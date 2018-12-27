Президент Колумбии подтвердил намерение встретиться с Помпео

Президент Колумбии Иван Дуке подтвердил, что встретится с госсекретарем США Майком Помпео в среду 2 января, чтобы обсудить вопросы безопасности в регионе, двусторонние торговые связи и отношения с Венесуэлой, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы сошлись не только на обсуждении вопросов безопасности и правопорядка, политики, направленной на борьбу с наркотрафиком, но и выразили приверженность укрепить торговые связи и сотрудничество двух стран, и, конечно, он (Помпео) разделяет наши опасения в связи с диктатурой в Венесуэле, гуманитарным и миграционным кризисами", - заявил президент в интервью телеканалу Canal1.

Дуке также добавил, что цель встречи - обдумать последствия для региона, к которым привела ситуация в Венесуэле, и предположил, что вслед за Колумбией еще больше стран "заявят об этой диктатуре" перед Международным уголовным судом.

Встреча президента и госсекретаря пройдет в городе Картахена, где располагается резиденция для официальных визитов.

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