В результате взрыва у торгового центра на Филиппинах погибли два человека

31 декабря 2018 15:30 (UTC+04:00)

По меньшей мере два человека погибли, 23 получили ранения в результате срабатывания самодельного взрывного устройства около входа в торговый центр в городе Котабато на юге Филиппин. Kак передаёт Trend со ссылкой на ТАСС oб этом в понедельник сообщил телеканал CNN.

Согласно его информации, взрыв произошел в 13:59 по местному времени (08:59 мск), когда в торговом центре находились сотни человек, совершавшие покупки в канун Нового года. Все пострадавшие госпитализированы. Информации о состоянии их здоровья пока не поступало.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из действующих на территории страны группировок.

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